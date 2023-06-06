"Огорчён и озлоблен": Почему великий Арам Хачатурян не хотел писать легендарный "Танец с саблями"

Во вторник, 6 июня 2023 года, исполняется 120 лет знаменитому композитору Араму Ильичу Хачатуряну. В этот день почему бы не вспомнить пару моментов из истории создания, пожалуй, самого известного его произведения, принёсшего Хачатуряну всемирную славу, — “Танец с саблями” из балета “Гаянэ”Автор 3 балетов, 3 симфоний, 6 концертов, Гимна Армянской СССР, несчётного множества академических произведений, музыки к фильмам и спектаклям родился в Тифлисе (по ряду версий — в селе близ Тбилиси) в многодетной армянской семье.