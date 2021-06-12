Дельта-COVID-19 из Индии: Придет ли в Россию новая жуткая зараза, лишающая людей слуха и ног?

Из Нью-Дели поступают новости о сильнейшей мутации коронавируса, способной перечеркнуть все усилия по борьбе с пандемией Александр Ситников На фото: медицинские работники переводят пациента с вирусом COVID 19 в специальное отделение государственной больницы (Фото: SOPA Images via ZUMA Wire/TASS) Президент РФ Путин в своём обращении к участникам и гостям Международного форума «Примаковские чтения» заявил, что далеко не все в мире оказались готовы к сотрудничеству в борьбе с корона-пандемией.