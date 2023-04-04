Daily Storm

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Лавров: Евросоюз «потерял Россию» по своей вине

Лавров: Евросоюз «потерял Россию» по своей вине

Министр отметил, что Москва рассматривает ЕС как недружественное объединениеГлава Министерства иностранных дел РФ Сергей Лавров высказал мнение, что Евросоюз сам виноват в ухудшении отношений с Россией.

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