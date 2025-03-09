Актриса Кузьмина заявила, что не хочет участвовать в реалити-шоу из-за негатива

Актриса Ольга Кузьмина призналась в Telegram-канале, что не хочет участвовать в реалити-шоу. Кузьмина отметила, что в подобных проектах делается упор на взаимоотношения участников и чаще всего есть негативный подтекст.
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