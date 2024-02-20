В РФ запустят производство подушек безопасности

В России в следующем году запустят первое производство подушек безопасности. Как пишет Комсомольская правда, это первый подобный проект среди отечественных производителей, раньше производство в таких сегментах вели только иностранные компании.
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