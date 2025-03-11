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Царьград

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Ипотека в России в 2025 году: снижение объёмов на фоне новых реалий

Ипотека в России в 2025 году: снижение объёмов на фоне новых реалий

В 2025 году объёмы ипотечного кредитования в России сократятся на 30% по сравнению с 2024-м. Основную долю составят льготные программы.

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