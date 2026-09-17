OpenAI reports more concerning AI model behavior

OpenAI announced new guidelines for tracking and reporting AI model behavior Thursday while flagging six more incidents of concerning behavior.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
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