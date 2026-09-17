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OpenAI reports more concerning AI model behavior

OpenAI announced new guidelines for tracking and reporting AI model behavior Thursday while flagging six more incidents of concerning behavior.

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