Исторический урок для юнармейцев провели представители полигона Капустин Яр

Затем юнармейцы отправили письма российским военнослужащим, участвующим в специальной военной операции и проходящим лечение и реабилитацию в госпиталях.
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