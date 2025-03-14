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SPLETNIK

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Ксения Собчак, Мария Миногарова и Ольга Карпуть вышли на подиум на показе Vereja

Ксения Собчак, Мария Миногарова и Ольга Карпуть вышли на подиум на показе Vereja

13 марта в рамках первого дня Московской недели моды прошёл показ бренда Vereja. Шоу посетили Ксения Соловьёва, стилисты Миша и Китти, Саша Жаркова, Алёна Долецкая, Яна Рудковская и другие, а по подиуму прошлись Ксения Собчак, Мария Миногарова, Ольга Карпуть и Лилия Рах.

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