98-летний участник Великой Отечественной войны проголосовал в Кощаково

Фото: пресс-служба Пестречинского района РТ. Участник Великой Отечественной войны, 98-летний Рияз Махмутов из села Кощаково Пестречинского района РТ пришел на избирательный участок вместе с дочерью и принял участие в голосовании.
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2026-98=1928 год рождения, 1941-1928=13 лет на начало войны, если он воевал то только в 1945 - 1928=выходит с 17 лет воевал, таких случаев в то время было много, все знают про "сынов полка". у них возраст был ещё меньше, другое дело что может и не воевал а служил в тылу, но сути это не меняет.
сколько же было лет этому вытирану в 1944? 15 годиков?? и куда ж его со школы призвали? ...даже в совдепии призывной возраст был с 18 лет.... сколько развелось последнее время этих вытиранов...