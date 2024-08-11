Жители южноуральских поселков остались без моста и дороги, связывающих их со школой и больницей

Ливни уничтожили асфальтированную дорогу, связывающую южноуральцев с цивилизацией. Как передает корреспондент РИА «Новый День», жители Увельского района требуют скорейшего восстановления дамбы и моста, разрушенных стихией в конце июле – начале августа текущего года.
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