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Толопило о детском хоккее: «Бывает, что родители мечтают об НХЛ, а ребенок не хочет играть в хоккей. Главное, чтобы все получали удовольствие»

Белорусский голкипер « Ванкувера » Никита Толопило поделился мнением о детском хоккее. – Что бы ты сказал белорусским детям, которые мечтают попасть в НХЛ? – Повторюсь, прежде всего – верьте в себя.

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