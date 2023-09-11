Преодоление апатии и обретение энергии для жизни

Карпов Илья

Люцифер - первый и самый любимый Богом ангел, которого все НАПОЛНЯЛИ СВОЕЙ ЛЮБОВЬЮ! (ВОТ ДО ЧЕГО МОЖЕТ ДОВЕСТИ БЕЗМЕРНАЯ ЛЮБОВЬ). Однако, странно, что ВСЕ первые творения Бога оказались НЕУДАЧНЫМИ. Он их всех ИЗГОНЯЕТ и, что самое удивительное, Бог СТРАШНО ГНЕВАЕТСЯ на НЕПОСЛУШАНИЕ. Значит, он не может владеть своими чувствами. А Люцифер (очень похож на Прометея, который украл огонь и подарил его Людям. Правда Бог в той мифологии решил наказать Прометея, подослав ему ПАНДОРУ (ВСЕОДАРЕННУЮ) с ларцом. Прометея уговаривал брат, не открывать ларец, очевидно, понимая настоящий характер Бога). Но Пандора открыла его и на людей ОБРУШИЛИСЬ ВСЕ БОЛЕЗНИ (ВОТ ЭТО ДОБРОТА И ЛЮБОВЬ ОТ БОГА). Правда Пандора сама ужаснулась содеянному и захлопнула ларец, в котором как призрачный дар богов осталась НАДЕЖДА. Может эта надежда на тех, кто поймет причину болезней, вернет бессмертие Прометею, поняв зачем был нужен орел и почему он клевал именно печень Прометея?