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Актёр Сергей Десницкий экстренно госпитализирован в Москве

Актёр Сергей Десницкий экстренно госпитализирован в Москве

Известный актёр Сергей Десницкий в пятницу был экстренно госпитализирован в Москве. У него диагностировали сердечную недостаточность и тяжёлую анемию.

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