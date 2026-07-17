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Изменилась до неузнаваемости: как в 63 года выглядит вдова Юрия Лужкова Елена Батурина и где сейчас живут её дочери

Изменилась до неузнаваемости: как в 63 года выглядит вдова Юрия Лужкова Елена Батурина и где сейчас живут её дочери

63-летняя вдова бывшего мэра Москвы Юрия Лужкова, Елена Батурина, удивила общественность своим преображением.

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