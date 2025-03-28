Бойцы ВС России назвали наступление морпехов под Суджей пешим блицкригом

Фото: Федеральная служба войск национальной гвардии Российской Федерации Василий Епищенко Командиры штурмовых рот 155-й бригады морской пехоты с позывными Сумрак и Жека рассказали, что российские войска за три дня прорвали оборону ВСУ на 11,5 километра во время наступления на Суджу в начале марта, передает lenta.