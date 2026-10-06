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Пост Наталии Антоновой приняли за объявление о разводе — актриса это опровергла

Пост Наталии Антоновой приняли за объявление о разводе — актриса это опровергла

Несколько фраз без единого объяснения — и готовый инфоповод. «На днях испытала такое чувство… и называется оно — разочарование.

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