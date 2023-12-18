52% земель Украины продали коллективному Западу. Территории вдоль Днепра купили евреи. Значительную часть территории отдали Китаю как компенсацию за Мотор Сич. Показали певца, который с крыши днепропетровской миноры пел : "Это НАША земля!" На Азовстали сдались в плен 21 израильских военных инструкторов. Пенсии выплачивают из зарубежных фондов. При этом Яценюк за миллиард долларов купил квартал зданий в Майями...

Natalija Osminina

А крышует весь этот срач Байден. Взял в аванс миллионы за свои гарантии, что купленные земли дойдут до покупателя в целости и сохранности, вот и бьет своим копытом сейчас за Украину. И республиканцы это прекрасно понимают. Поэтому и ставят Байдену дилемму- либо он прекращает поток мигрантов- своих потенциальных избирателей, либо отказывается от второй половины денег, обещанной корпорациями по факту очистки Украинской земли и от украинцев и русских, от ВСУ и СВО.