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«Это не помощь Украине, а подстава»: Табах о политике Белого дома

«Это не помощь Украине, а подстава»: Табах о политике Белого дома

Политнавигатор По факту, на следующий год Киеву от США обещано почти в два раза меньше денег, чем в нынешнем.

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Комментарии
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АЗ
Андрей Зарубкин
52% земель Украины продали коллективному Западу. Территории вдоль Днепра купили евреи. Значительную часть территории отдали Китаю как компенсацию за Мотор Сич. Показали певца, который с крыши днепропетровской миноры пел : &quot;Это НАША земля!&quot; На Азовстали сдались в плен 21 израильских военных инструкторов. Пенсии выплачивают из зарубежных фондов. При этом Яценюк за миллиард долларов купил квартал зданий в Майями...
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14 час.
Natalija Osminina
А крышует весь этот срач Байден.  Взял в аванс миллионы за свои гарантии, что купленные земли дойдут до покупателя в целости и сохранности, вот и бьет своим копытом сейчас за Украину.  И республиканцы  это прекрасно понимают. Поэтому и ставят Байдену дилемму- либо он прекращает поток мигрантов- своих потенциальных избирателей, либо отказывается от второй половины денег, обещанной корпорациями по факту очистки Украинской земли и от украинцев и русских, от ВСУ и СВО.
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12 час.

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