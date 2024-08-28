Одна из ижевских управляек переманивала дома у конкурентов, суля скидку на услуги ЖКХ

Ижевск. Удмуртия. Антимонопольщики уличили ижевскую управляющую компанию «Правильная» в распространении недостоверной информации о скидках на услуги ЖКХ, с помощью которой организация переманивала «под своё крыло» дома, которые обслуживали конкуренты.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии