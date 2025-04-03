👩🚒🚒Я б пожарные пошёл. Учащиеся начальных классов Староаннинской средней школы отправились на экскурсию на Староаннинский опорный пункт пожарной части номер 71.
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👩🚒🚒Я б пожарные пошёл. Учащиеся начальных классов Староаннинской средней школы отправились на экскурсию на Староаннинский опорный пункт пожарной части номер 71.