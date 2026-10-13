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Марьинский вестник

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Тренировки для детей с ограниченными возможностями здоровья проходят в центре «Лотос»

В нашем районе организованы бесплатные тренировки для детей с ограниченными возможностями здоровья. Они называются «Тимур и его команда», потому что занятия ведет тренер Тимур Алиев.

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