Си Цзиньпин встретился с генеральным секретарем ООН

Пекин, 5 сентября /Синьхуа/ -- Председатель КНР Си Цзиньпин в четверг встретился с генеральным секретарем ООН Антониу Гутерришем, который находится в Пекине для участия в саммите Форума китайско-африканского сотрудничества /ФКАС/ 2024 года.