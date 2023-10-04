В России ужесточили оборот препаратов для прерывания беременности

Минздрав России ужесточил оборот препаратов для прерывания беременности. Теперь они внесены в перечень средств, подлежащих предметно-количественному учету – такой приказ выпустило ведомство, передаёт РИА Новости.
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