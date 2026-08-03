Смогут ли США контролировать ядерные амбиции Саудовской Аравии С момента объявления 22 июля американо-саудовского ядерного соглашения эксперты по нераспространению встревожились.
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Смогут ли США контролировать ядерные амбиции Саудовской Аравии С момента объявления 22 июля американо-саудовского ядерного соглашения эксперты по нераспространению встревожились.
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