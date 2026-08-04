Сами напросились. Украина получает по полной за свои беспилотные эксцессы

С начала июня Украина систематически производила удары беспилотниками по целям, расположенным в глубине территории Российской Федерации, что вызвало волну невероятного энтузиазма в Польше и на Западе в целом.
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