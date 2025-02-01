Aлександр Муравский: "Наступил период, когда запись "не молдаванин" стала играть больше отрицательную роль"

В советской Молдавии период до начала 80-х прошлого века характеризовался преобладанием русскоязычных руководителей и ведущих специалистов, преимущественно не титульной нации, однако параллельно шёл процесс формирования национальной элиты и потом начался процесс замещения руководителей и ведущих специалистов во всех учреждениях, органах управления национальными кадрами.