Состояние биоресурсов в Черном море остается стабильным и положительным

МОСКВА, 11 апреля, ФедералПресс. Заместитель председателя правительства Виталий Савельев провел заседание комиссии для координации работ по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации, вызванной аварией танкеров в Керченском проливе.
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