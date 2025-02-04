Не захотят брать наличные за покупку: почему с 4 февраля в магазинах откажут в расчете купюрами Ольга БезродняяРасчет наличными — традиционный способ оплаты, который остается популярным среди многих людей.
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