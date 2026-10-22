После аварии 2025 года обломки установленного ранее кава-фильтра сместились в сердце байкера и застряли в трикуспидальном клапане, из-за чего новосибирским хирургам пришлось удалять вросшие фрагменты и заменять повреждённый митральный клапан биологическим протезом.