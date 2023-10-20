Битва за Днепр: Все попытки ВСУ форсировать реку обречены на провал

Западные эксперты сходятся во мнении: ни на что, кроме «комариных укусов», украинская армия не способна Константин Ольшанский Фото: Алексей Коновалов/ТАСС Командование ВСУ не отказывается от самоубийственной идеи провести десантную операцию на левом (восточном) берегу Днепра.
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