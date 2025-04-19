Террор в мёртвой зоне: Генерал наглядно показал, как враг "за три копейки" атакует Россию

В Пятигорске предотвращён теракт на концерте Павла Воли, который должен был состояться 16 апреля. Украинские вербовщики действуют в мёртвой зоне и нанимают исполнителей "за три копейки", рассказал генерал-майор ФСБ.
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