Общественность просит освободить арестованного начальника подольской котельной

ЮВ

Юрий Во

Чикова "назначили" виновным по простой причине. Если искать действительно виновных, то "вылезут" такие персоны, что будет очень плохо ВСЕМУ руководству Подмосковья и лично Воробьеву. А ЭТОГО в преддверии выборов Президента - делать НЕЛЬЗЯ ! Ибо имидж ЕДИНОЙ РОССИИ и соратников Путина - это "НАШЕ ВСЁ" и надо ЛЮБЫМИ методами, если не "чистить", то хотя бы "закрашивать" темные пятна этого имиджа.