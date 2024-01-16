В начале января в микрорайоне Климовск без отопления остались 170 домов. За Александра Чикова заступилась в том числе его племянница.
Общественность просит освободить арестованного начальника подольской котельной
Комментарии
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ЮВ
Юрий Во
Чикова "назначили" виновным по простой причине. Если искать действительно виновных, то "вылезут" такие персоны, что будет очень плохо ВСЕМУ руководству Подмосковья и лично Воробьеву. А ЭТОГО в преддверии выборов Президента - делать НЕЛЬЗЯ ! Ибо имидж ЕДИНОЙ РОССИИ и соратников Путина - это "НАШЕ ВСЁ" и надо ЛЮБЫМИ методами, если не "чистить", то хотя бы "закрашивать" темные пятна этого имиджа.
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