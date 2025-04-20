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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Свечников забил гол в 1-м матче серии с «Нью-Джерси». У него 5 бросков, «+1», 1 хит и 1 блок за 14:23

Нападающий «Каролины» забросил шайбу в пустые ворота первой игре серии первого раунда против «Нью-Джерси» (4:1, 1-0).

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