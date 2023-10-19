Все более популярным становится разбивать сады на крышах зданий. Сад на крыше позволяет внести немного природы в городской пейзаж и провести несколько минут, в середине рабочего дня или вечером отдыхая в дома, на зеленой лужайке.
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