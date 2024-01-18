Самарские полицейские продолжают информировать население о способах противодействия мошенникам

Заместитель начальника оперативно-сыскного отдела уголовного розыска Управления МВД России по городу Самаре Фарид Латыпов встретился с коллективом одной из организаций Самары и рассказал о способах, которые используют злоумышленники, чтобы завладеть чужими денежными средствами, а также привел примеры совершенных мошенничествах на территории области.