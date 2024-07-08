В США создали межзвездный двигатель

Система под названием PROCSIMA способна разогнать зонд до 10% от скорости света.Исследователи из Мичиганского университета создали новый лучевой двигатель для космических полетов, способный доставить зонд к Проксиме Центавра b.
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