Новый банк развития БРИКС предоставит РФ кредиты на $1,2 млрд

Новый банк развития (НБР, бывший Банк БРИКС) выделит $1,2 млрд кредитов на проекты в России (130 млрд рублей по курсу ЦБ на 29 ноября), следует из материалов к бюджету на 2025–2027 годы («Известия» их изучили).
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