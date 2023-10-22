Театр абсурда
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Театр абсурда

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Сатановского после оскорбления Захаровой уволили из "Соловьёв Live" и угрожают физической расправой и уголовной статьёй

Сатановского после оскорбления Захаровой уволили из "Соловьёв Live" и угрожают физической расправой и уголовной статьёй

Интересная жизнь с Vera Star Уж не знаем, что щелкнуло в голове у известного политолога Евгения Сатановского, но на этот раз он договорился до того, что известный пропагандист Владимир Соловьев вынужден был его уволить из проекта "Соловьёв Live".

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Комментарии
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Евгений
Если бы еще оскорбления соответствовали действительности, было бы еще как-то понятно. Но это ведь бред сивой кобылы. Поверить не могу, что всё это несет Сатановский. Преподает ведь еще, урод... студентов учит.
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10 час.
Евгений
О каком бизнесе на войне идет речь, придурок??? Соловьев оружие под шумок толкает или секреты врагу сдаёт? Промолчал бы, идиот, за умного бы сошёл...
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10 час.
людмила бер
Статья странная... пора успокоиться, пройдет время и все встанет на место..... Какие вопросы задавал журналист? Может именно он стал причиной истерики? Успокоились и ждем ясности...
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10 час.

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