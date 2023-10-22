Сатановского после оскорбления Захаровой уволили из "Соловьёв Live" и угрожают физической расправой и уголовной статьёй

Интересная жизнь с Vera Star Уж не знаем, что щелкнуло в голове у известного политолога Евгения Сатановского, но на этот раз он договорился до того, что известный пропагандист Владимир Соловьев вынужден был его уволить из проекта "Соловьёв Live".
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