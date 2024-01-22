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«Это прекратится?». В Приморье за сутки вновь ликвидировали возгорания в двух домах

«Это прекратится?». В Приморье за сутки вновь ликвидировали возгорания в двух домах

21 января на телефон пожарно-спасательной службы поступило сообщение о возгорании сразу двух домов: один частный жилой дом горел в Уссурийске, а другой, четырехквартирный, – в селе Горном, сообщает PRIMPRESS.

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