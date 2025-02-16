В Кремле оценили влияние санкций США на будущие переговоры по Украине

Песков: санкции при желании Вашингтона не помешают переговорам России и США Санкции Вашингтона в отношении российского руководства могут не оказать существенного влияния на переговоры по Украине, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в интервью журналисту ВГТРК Павлу Зарубину.