В Кремле оценили влияние санкций США на будущие переговоры по Украине

Песков: санкции при желании Вашингтона не помешают переговорам России и США Санкции Вашингтона в отношении российского руководства могут не оказать существенного влияния на переговоры по Украине, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в интервью журналисту ВГТРК Павлу Зарубину.
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