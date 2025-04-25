Городской голова Киева Виталий Кличко стал первым высокопоставленным украинским политиком, сказавшим вслух о возможности территориальных утупок России в ходе переговоров о перемирии.
Кличко признал, что Крыма Украине видать. Но есть нюанс
Комментарии
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Валерий Фоменков
Крым, Донбасс, Одесса, Николаев, Киев - это исконно русские города и территории. И бандерью срочно необходимо закрепить этот факт в Конституции. Единственное, никто пока не знает, как будет называться эта недострана? Украина? Бывшая Украина? Бандеростан? Бандерланд? Bander-sheep-land?
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