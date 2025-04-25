Валерий Фоменков

Крым, Донбасс, Одесса, Николаев, Киев - это исконно русские города и территории. И бандерью срочно необходимо закрепить этот факт в Конституции. Единственное, никто пока не знает, как будет называться эта недострана? Украина? Бывшая Украина? Бандеростан? Бандерланд? Bander-sheep-land?