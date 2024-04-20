Влияние детского ожирения на риск развития рассеянного склероза: новые данные из Швеции Максим МорозовНовое исследование из Швеции, проведённое учёными из Каролинского института в Стокгольме, подтверждает связь между детским ожирением и повышенным риском развития рассеянного склероза (РС) в раннем взрослом возрасте.
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