Влияние детского ожирения на риск развития рассеянного склероза: новые данные из Швеции Максим МорозовНовое исследование из Швеции, проведённое учёными из Каролинского института в Стокгольме, подтверждает связь между детским ожирением и повышенным риском развития рассеянного склероза (РС) в раннем взрослом возрасте.