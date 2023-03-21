В СПЧ выступают за упрощение порядка лишения незаконно полученного российского гражданства

Член Совета при президенте России по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Кирилл Кабанов заявил, что СПЧ выступает за упрощение процедуры прекращения российского гражданства, если судом доказано, что оно получено незаконно.
Член Совета при президенте России по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Кирилл Кабанов заявил, что СПЧ выступает за упрощение процедуры прекращения российского гражданства, если судом доказано, что оно получено незаконно.
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