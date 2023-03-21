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В СПЧ выступают за упрощение порядка лишения незаконно полученного российского гражданства

В СПЧ выступают за упрощение порядка лишения незаконно полученного российского гражданства

Член Совета при президенте России по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Кирилл Кабанов заявил, что СПЧ выступает за упрощение процедуры прекращения российского гражданства, если судом доказано, что оно получено незаконно.

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