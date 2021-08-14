На Кубу прибыло более 38 тонн медпрепаратов и оборудования из России

ГАВАНА, 14 августа. /ТАСС/. Самолет Ан-124 "Руслан" Минобороны России с более чем 40 тоннами гуманитарной помощи, включающей медикаменты, прибыл в пятницу вечером в гаванский международный аэропорт имени Хосе Марти, передает корреспондент ТАСС.
ГАВАНА, 14 августа. /ТАСС/. Самолет Ан-124 "Руслан" Минобороны России с более чем 40 тоннами гуманитарной помощи, включающей медикаменты, прибыл в пятницу вечером в гаванский международный аэропорт имени Хосе Марти, передает корреспондент ТАСС.
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