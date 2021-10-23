Медвежий угол

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«Здравия желаю, товарищ… поп?» Категорически возражаю!

«Здравия желаю, товарищ… поп?» Категорически возражаю!

автор - Исторические напёрстки Во-первых, как немного лямку боевую и служилую потянувший.

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карюкалов вячеслав
Необходимо проявлять элементы позитивного цинизма,что бы не впадать в состояние утопического идеализма.
Сергей Еремин
Это что шойгулизм? Скорее дебилизм.
Sergiy Che
...сказал "великий" диванный "экспёрьд" Еремин, сделавший для армии России конечно "на порядки больше", чем какой то там Шойгу....)))
Ино планетянка
Sasha Sokolov
время и понятия поменялись
Владимир Плотников
Не надо врать. В ВОВ попы в большинстве работали на гитлеровцев. Поколение воинов ушло, теперь всю грязь на них валите. Совести нет.
Sergiy Che
Поколение тех воинов твою подлую и лживую пасть отмудохало бы первыми... - https://zen.yandex.ru/media/foma.ru/sviascenniki--geroi-voiny-60975402b8e935293c50d160
Леонид
На верхней фотке наглядный пример диверсионной религиозной деятельности...массовое заражение личного состава.
Alex Немо
Я чей то не понял, а что разве РПЦ имеет федеральное или бюджетное финансирование? Автор наверное гонит мульку. Ну не может такого быть в государстве где, по конституции, церковь отделена от государства..
Дмитрий Бакланов
На восстановление церквей выделяются деньги из бюджета. Но ведь и КПРФ и СР и другие партии тоже финансируются из бюджета...
amv07
Так выделяют и на храмы ПФР
Дмитрий Бакланов
Вы верите в пенсию?
amv07
я на неё работал и в неё вкладывался.
Василий Башмаков
Как человек прослуживший 28 календарных, полностью согласен с тем, что попы в армии -. это чья то не нужная блажь. Тем более, что в армии проходят службу люди различных вероисповеданий, что может нанести раскол в воинском коллективе.
Sergiy Che
В Российской Империи веками не вносило... В ту постсовковую, где такие выслуживали свои "календари" раскол вносила больше дедовщина инородцев на которую рыла "календари и пенсию отсулуживающие" в упор предпочитали внимания не обращать и воровство интендантов. Так же такие тупые рыла с одной извилиной (и той от фуражки) страсть как недовольные православными капелланами в армии, почему то при встрече с представителями войск НАТО сюсюкая льстиво подхалимничали с тамошними капелланами всегда (сам наблюдал), так же такие никогда не разевали свою пасть, когда в союзных скажем чеченских частях, воевавших на стороне федералов, тамошние священнослужители устраивали намазы, рвать пердак у такого недосовковаго поклонника политруков коммунякнутых, начинает только от русского православного батюшки - на него такой "херой" всегда гавно готов камазами на валить - тут всегда такое ЧМО "опупеть какое смелое" почему то...)))
Дмитрий Бакланов
А как неверующий может оправдать перед собой уничтожение младенцев, продуктов и скота противника? А господь по указанию(приказу) Моисея и сотворил 10 казней египетских. Так что эти деяния вполне божеские!
Sergiy Che
Если ты тупеньким мозгом совкового язычника, привыкшего поклоняться только доктринам утопий какого-нить немецкого еврейца Карла Маркса, не бельмеса не в состоянии разобраться в том, что написано в Библии, то оставь свои "толкования" примитива для своих друганов из твоего СГПТУ г. Мухосранска - не позорься такой галиматьёй и домыслами перед нормально образованными людьми...)))
Ольга Кожемякина
Государство Россия - светское. И этим все сказано! Ни в школах, ни в Вузах, ни в армии попы не имею права качать свои права. Если верующий, то в свой отгул солдат сходит в церковь, помолится и этого никто солдату не запрещает. Верующих студентов из институтов за их веру не исключают. Быть школьникам в церкви или нет - это дело только родителей. Так что, пожалуйста, не уважаемые попы, оставьте государство в покое, не лезьте своими грязными ногами в жизни вам не подвластной.
amv07
Вы значение слова "Светсткое! не понимаете.
Sergiy Che
Видишь ли Оля - тебе - диванной хабалке, которою бесовня начинает колбасить вот в такой истерике злобной, при любом упоминании о православной церкви, тоже слава Богу никто не давал права качать в нашей армии-ВМФ и ВВС уж эт сто пудово! Без тебя руководство сих структур лучше разберётся - где и когда солдату можно помолится при своей службе нелёгкой - как бы не бесновались вот в таких истериках бессильной злобы Оли - антиклерикалки - лапки коротки у истеричек!!))) А то что государство светское, вовсе не означает, что у нас не могут представители самой распространённой конфессии титульной нации окормлять своих верующих при любой их деятельности - хотя вам бесноватым дегенератам, пытающимся всё тоталитарные порядки навязывать всем в стране по старой совковой привычке, это тупеньким отсталым мозгом конечно сложновато понять - но ваш тоталитарный Совок рухнул и с ним гонения на РПЦ и запреты на ея деятельность в учебных заведениях и силовых структурах - как бы это не бесило вам подобных....))))
Александр Симаков
Пока из все комментаторов колбасит только тебя. Когда у человека нет аргументов, чтобы доказать свою правоту, он переходит на личности и оскорбления. Таких как ты, кликушами кличут.
Анатолий Степанов
Патриарху скромнее надо быть
Sergiy Che
а скромности его учить будет нескромное ЧМО типа тебя??)) О своих грехах думай...))
Александр Агапов
Что за необходимость десантировать надувной храм. Для этого есть группы второго эшелона, тыловое снабжение.
Татьяна
Ребята сейчас служат всего 1 год! Чему они должны научиться за этот год - военному делу (для чего и призывались в армию) или храмы надувать? Одна из заповедей - Не убий. Ну, очень подходит для армии!
Санек Совков Совков
как чертям вера не по душе ...
Александр Симаков
А тебе вера по душе будет только до тех пор, когда с тебя десятину начнут брать. Вот тут-то твоя вера и закончится...
Православный Коммунист Православный Коммунист
у тебя что ! вместо мозга сопли ??

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