Медвежий уголПолитика«Здравия желаю, товарищ… поп?» Категорически возражаю! автор - Исторические напёрстки Во-первых, как немного лямку боевую и служилую потянувший.Вернуться к статье289НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитькарюкалов вячеславНеобходимо проявлять элементы позитивного цинизма,что бы не впадать в состояние утопического идеализма.Сергей ЕреминЭто что шойгулизм? Скорее дебилизм.Sergiy Che...сказал "великий" диванный "экспёрьд" Еремин, сделавший для армии России конечно "на порядки больше", чем какой то там Шойгу....)))Ино планетянкаSSSasha Sokolovвремя и понятия поменялисьВладимир ПлотниковНе надо врать. В ВОВ попы в большинстве работали на гитлеровцев. Поколение воинов ушло, теперь всю грязь на них валите. Совести нет.Sergiy CheПоколение тех воинов твою подлую и лживую пасть отмудохало бы первыми... - https://zen.yandex.ru/media/foma.ru/sviascenniki--geroi-voiny-60975402b8e935293c50d160ЛеонидНа верхней фотке наглядный пример диверсионной религиозной деятельности...массовое заражение личного состава.Alex НемоЯ чей то не понял, а что разве РПЦ имеет федеральное или бюджетное финансирование? Автор наверное гонит мульку. Ну не может такого быть в государстве где, по конституции, церковь отделена от государства..Дмитрий БаклановНа восстановление церквей выделяются деньги из бюджета. Но ведь и КПРФ и СР и другие партии тоже финансируются из бюджета...Aamv07Так выделяют и на храмы ПФРДмитрий БаклановВы верите в пенсию?Aamv07я на неё работал и в неё вкладывался.Василий БашмаковКак человек прослуживший 28 календарных, полностью согласен с тем, что попы в армии -. это чья то не нужная блажь. Тем более, что в армии проходят службу люди различных вероисповеданий, что может нанести раскол в воинском коллективе.Sergiy CheВ Российской Империи веками не вносило... В ту постсовковую, где такие выслуживали свои "календари" раскол вносила больше дедовщина инородцев на которую рыла "календари и пенсию отсулуживающие" в упор предпочитали внимания не обращать и воровство интендантов. Так же такие тупые рыла с одной извилиной (и той от фуражки) страсть как недовольные православными капелланами в армии, почему то при встрече с представителями войск НАТО сюсюкая льстиво подхалимничали с тамошними капелланами всегда (сам наблюдал), так же такие никогда не разевали свою пасть, когда в союзных скажем чеченских частях, воевавших на стороне федералов, тамошние священнослужители устраивали намазы, рвать пердак у такого недосовковаго поклонника политруков коммунякнутых, начинает только от русского православного батюшки - на него такой "херой" всегда гавно готов камазами на валить - тут всегда такое ЧМО "опупеть какое смелое" почему то...)))Дмитрий БаклановА как неверующий может оправдать перед собой уничтожение младенцев, продуктов и скота противника? А господь по указанию(приказу) Моисея и сотворил 10 казней египетских. Так что эти деяния вполне божеские!Sergiy CheЕсли ты тупеньким мозгом совкового язычника, привыкшего поклоняться только доктринам утопий какого-нить немецкого еврейца Карла Маркса, не бельмеса не в состоянии разобраться в том, что написано в Библии, то оставь свои "толкования" примитива для своих друганов из твоего СГПТУ г. Мухосранска - не позорься такой галиматьёй и домыслами перед нормально образованными людьми...)))Ольга КожемякинаГосударство Россия - светское. И этим все сказано! Ни в школах, ни в Вузах, ни в армии попы не имею права качать свои права. Если верующий, то в свой отгул солдат сходит в церковь, помолится и этого никто солдату не запрещает. Верующих студентов из институтов за их веру не исключают. Быть школьникам в церкви или нет - это дело только родителей. Так что, пожалуйста, не уважаемые попы, оставьте государство в покое, не лезьте своими грязными ногами в жизни вам не подвластной.Aamv07Вы значение слова "Светсткое! не понимаете.Sergiy CheВидишь ли Оля - тебе - диванной хабалке, которою бесовня начинает колбасить вот в такой истерике злобной, при любом упоминании о православной церкви, тоже слава Богу никто не давал права качать в нашей армии-ВМФ и ВВС уж эт сто пудово! Без тебя руководство сих структур лучше разберётся - где и когда солдату можно помолится при своей службе нелёгкой - как бы не бесновались вот в таких истериках бессильной злобы Оли - антиклерикалки - лапки коротки у истеричек!!))) А то что государство светское, вовсе не означает, что у нас не могут представители самой распространённой конфессии титульной нации окормлять своих верующих при любой их деятельности - хотя вам бесноватым дегенератам, пытающимся всё тоталитарные порядки навязывать всем в стране по старой совковой привычке, это тупеньким отсталым мозгом конечно сложновато понять - но ваш тоталитарный Совок рухнул и с ним гонения на РПЦ и запреты на ея деятельность в учебных заведениях и силовых структурах - как бы это не бесило вам подобных....))))Александр СимаковПока из все комментаторов колбасит только тебя. Когда у человека нет аргументов, чтобы доказать свою правоту, он переходит на личности и оскорбления. Таких как ты, кликушами кличут.Анатолий СтепановПатриарху скромнее надо бытьSergiy Cheа скромности его учить будет нескромное ЧМО типа тебя??)) О своих грехах думай...))Александр АгаповЧто за необходимость десантировать надувной храм. Для этого есть группы второго эшелона, тыловое снабжение.ТатьянаРебята сейчас служат всего 1 год! Чему они должны научиться за этот год - военному делу (для чего и призывались в армию) или храмы надувать? Одна из заповедей - Не убий. Ну, очень подходит для армии!Санек Совков Совковкак чертям вера не по душе ...Александр СимаковА тебе вера по душе будет только до тех пор, когда с тебя десятину начнут брать. Вот тут-то твоя вера и закончится...Православный Коммунист Православный Коммунисту тебя что ! вместо мозга сопли ??Комментировать
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