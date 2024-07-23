Почему подешевеет проверка газовых плит? Как изменятся правила выдачи карт подросткам? Кто получит прибавку к пенсии?

ДОЛГИ ПО ЖКХВзыскивать долги по ЖКХ через нотариуса предложили в Госдуме. Предварительно, до совершения исполнительной надписи, нотариус должен уведомлять должника о поступившем требовании взыскателя и предоставить срок для ответного реагирования.