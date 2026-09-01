«Чудная градация»: Миронов предложил освободить граждан от маркировки куриц

Маркировка птиц нужна фермам, а не деревням, считают в Госдуме.Лидер «Справедливой России», депутат Госдумы Сергей Миронов в беседе с «Газетой.
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