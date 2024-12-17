«Суды пачками высылают русских» Депутат Михаил Матвеев внёс законопроект о запрете депортации из России русских и участников СВО

Георгий Корнев

А как же работает программа по возвращению соотечественников? Ещё В. И. Ленин говорил: "Формально правильно а по существу издевательство". Какая там процедура получения гражданства? Для получения гражданства РФ необходимо соответствовать следующим критериям: Постоянно проживать в Российской Федерации со дня принятия решения о выдаче вида на жительство и до дня подачи заявления о приёме в гражданство Российской Федерации в течение пяти лет. Владеть русским языком. Знать историю России и основы законодательства Российской Федерации. В исключительном порядке в гражданство РФ могут быть приняты лица: Имеющие особые заслуги перед Российской Федерацией. Представляющие интерес для Российской Федерации ввиду своей профессии или квалификации. Участие в СВО на ЛБС (от года), вполне тянут на особые заслуги перед РФ. Несмотря на бравурные отчёты в ТВ, желающих пойти добровольцем на СВО, как я понимаю, не так уж и много. В моём регионе разовые выплаты подняли с 400 000 до 2 100 000, да частично мобилизованных не спешат демобилизовывать. Есть такая статья УК РФ 359 Наёмничество. Рассмотрим только квалификацию без санкций. 1. Вербовка, обучение, финансирование или иное материальное обеспечение наемника, а равно его использование в вооруженном конфликте или военных действиях. 2. Те же деяния, совершенные лицом с использованием своего служебного положения или в отношении несовершеннолетнего. 3. Участие наемника в вооруженном конфликте или военных действиях (при отсутствии признаков преступления, предусмотренного частью третьей статьи 208 настоящего Кодекса) Примечание. Наемником признается лицо, действующее в целях получения материального вознаграждения и не являющееся гражданином государства, участвующего в вооруженном конфликте или военных действиях, не проживающее постоянно на его территории, а также не являющееся лицом, направленным для исполнения официальных обязанностей. И того суды сказали "а", пусть скажут и "б". Не признали гражданином РФ, перед депортацией такого участника СВО судите за наёмничество. За одно за наёмничество судите командира части, где он воевал (смотри ч.1 ст 359 УК РФ). А то как кровь за родину проливать - пожалуйста, а при раздаче "плюшек" мы вас знать не знаем.