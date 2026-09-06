The Independent: Трамп удивил более темными волосами в Нью-Джерси

Пользователи соцсетей обсуждают фото Дональда Трампа, где его волосы выглядят темнее. Снимки были сделаны 4 сентября в аэропорту Морристауна, Нью-Джерси, когда президент США спускался по трапу Air Force One.
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