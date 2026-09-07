Захарова прокомментировала идею Евросоюза создать антироссийскую «группу мудрецов»

Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова прокомментировала предложение главы европейской дипломатии Каи Каллас о создании совместной экспертной группы Евросоюза и НАТО, направленной на решение военных вопросов и обладающей антироссийским характером.
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